В Челябинске активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за ям на дорогах, отремонтированных за 625 млн рублей

В Челябинске активисты ОНФ обратились в прокуратуру реестр гарантийных дорог, которые снова нуждаются в ремонте.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ОНФ, общественники проверили 16 дорог, на ремонт которых было потрачено 625 млн рублей. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019-2022 гг. Все объекты находятся на гарантии.

"Результат обновления за 625 млн рублей удручающий: ямы, выбоины и глубокие колеи. Челябинские чиновники и дорожники вместо того, чтобы сделать качественно сразу, год из года ремонтируют и латают дыры", - рассказали в ОНФ.

Общественники обратились в мэрию с требованием срочно привести объекты в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, информацию передали в прокуратуру, КСП и региональный миндортранс.