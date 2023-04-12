13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах

13 женщин обвинили французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. Об этом пишет независимое издание Mediapart, известное своими политическими расследованиями.

Журналисты собрали свидетельские показания с обвинениями в адрес 74-летнего артиста. Издание утверждает, что инциденты происходили на съемках по меньшей мере 11 фильмов в период с 2004 по 2022 годы. Одна из предполагаемых жертв подала иск в суд. Сам же актер отрицает, что вел себя предосудительно.

Среди пострадавших от домогательств не только актрисы, но и гримеры, техники, другие сотрудницы съемочных площадок. Под домогательствами подразумеваются неприличные реплики, неуместные жесты, распускание рук и интимные вопросы. Некоторые женщины заявили, что Депардье приставал к ним прямо на глазах у окружающих.