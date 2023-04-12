Херш: США работают над черновиком об окончании конфликта на Украине

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине.

Лауреат Пулитцеровской премии, ссылаясь на свой источник, заявил, что черновик будет предложен России "в случае ее поражения". По его данным, американский Объединенный комитет начальников штабов поручил разработать план соглашения еще два месяца назад, передает РИА Новости.

В марте Херш заявил, что Вашингтон рассматривает вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине в случае появления видимых перспектив поражения Киева.