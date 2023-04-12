Именинники российских воинских частей съели мягких булок, да выпили чаю в армейских столовых

По традиции в День именинника военнослужащие получают угощение от поваров комбинатов.

В российских армейских подразделениях месяц традиционно завершился Днем именинника. Одна из особенностей службы в том, что день рождения в армии не отпраздновать в привычном виде. Однако в командовании помнят о личном празднике каждого, поэтому регулярно устраивают специальные мероприятия для тех, кто родился в том или ином месяце. За праздничный стол отвечают профессионалы комбинатов, которые также ежедневно обеспечивают бойцам сытный и сбалансированный рацион.

У военных все по уставу, даже для празднования дней рождения существует специально разработанная методика. За организацию мероприятия отвечает командир подразделения, который ежемесячно поздравляет подопечных. Как отмечено в методичке, это способствует поднятию морального духа и укреплению коллектива.

Помимо официоза во время утреннего построения есть более неформальная и приятная часть. Раз в месяц принято проводить поздравительные концерты в актовых залах. А в столовой повара встречают именинников особенными блюдами. Для них накрывают отдельный стол, который украшают нарядной скатертью, цветами и другим декором. Где-то армейскую посуду строгого белого цвета заменяют расписные сервизы. Также принято украшать зал шарами, организаторы торжества заказывают или сами рисуют плакат с поздравлениями.

Если повседневное меню военнослужащих везде одинаковое, то угощение для именинников в каждой части свое. В марте псковские авиаторы и балтийские моряки в День именинника отведали пирогов с джемом и свежих плюшек. К чаепитию также шли пряники, баранки, зефир в шоколаде, вафли, яблоки, апельсины, конфеты. В Самаре именинники наливали чай из самого настоящего самовара, а в Североморске закусывали пирожками и ломтиками киви. В Петропавловске-Камчатском именинники получили пиццу по-домашнему и торт со свежей красной смородиной.

Угощение идет к основному приему пищи. В современной российской армии кормят по системе «шведский стол». На линии раздачи питающимся предлагают выбрать из нескольких гарниров, супов, мясного и закусок. Еще на подходе к ней можно ознакомиться с текущим меню. Узнать, какие блюда подают сегодня также можно, посмотрев на контрольную порцию.

На завтрак в армии принято есть сытные молочные каши или гарнир с мясным блюдом (сосиски, котлеты, курица), вареные яйца, бутерброды со сливочным маслом, сыр и даже пельмени, а пить – какао, кофе или чай. На обед к основному блюду добавляется суп, на выбор — овощные закуски, из напитков — соки, компот. К ужину нередко подают рыбные блюда. Дополнительно всегда идут два вида хлеба, свежая выпечка, бывает порционное молоко, фрукты, конфеты.

Отдельно предусмотрен салат-бар, в нем можно без ограничений брать добавки к рациону – лук, зелень, сало, овощные нарезки, соленья, сухарики. Каждый прием пищи – источник белков, углеводов, жиров и полезных микроэлементов, необходимых каждому бойцу для успешных тренировок.