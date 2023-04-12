12 Апреля 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Новые проекты в производственной сфере, туризме и спорте будут реализованы в Тюмени

Новые проекты в производственной сфере, туризме и спорте будут реализованы в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Четыре новых бизнес-идеи рассмотрели на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Общий объем инвестиций - 350 млн рублей. Предприниматели планируют привлечь как собственные, так и кредитные средства, а также воспользоваться мерами господдержки: инвестиционными займами и программой лизинга.

  • Строительство производственного цеха металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли, машиностроения, АПК. Стоимость проекта - 60 млн рублей (32 рабочих места).
  • Возведение двухэтажного спортивного комплекса с большой и малой ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, кёрлингом. Общая площадь здания - 4500 кв.м. Сумма инвестиций – 150 млн. рублей (31 рабочее место).
  • Модернизация действующего фитнес-клуба: ремонт здания, замена оборудования и инженерных систем. Стоимость проекта - 70 млн рублей.
  • Запуск второй очереди туристического комплекса (строительство нескольких домиков-бань и нежилого здания с двумя плавательными бассейнами). Стоимость проекта – 70 млн рублей (10 новых рабочих мест).

Данные проекты получат комплексное сопровождение на всех стадиях реализации.

Теги: инвестиции, проекты



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