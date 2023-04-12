Россия останется на МКС до 2028 года – Роскосмос

Правительство РФ продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года, об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Прежний руководитель агентства Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что Россия может выйти из проекта МКС в середине двадцатых годов, чтобы сосредоточиться на собственном проекте орбитальной станции.

Работы по созданию отечественной станции продолжаются, и летом будет представлен ее эскизный проект. Хотя уже сейчас, по словам Борисова, параметры и облик станции известны. Одной из целей станции будет подготовка реализации лунной программы РФ.

"Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы. Это одно из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей российской орбитальной станции", - сказал Борисов.