12 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минстрое увидели угрозу существованию городов в отсутствии в них новостроек

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин полагает, что отсутствие в том или ином городе новостроек угрожает ему чуть ли не вымиранием.

По его словам, более 600 городов в нашей стране из 1,1 тыс. имеют практически нулевой объем ввода жилья, и это "очень серьезная проблема", приводит РБК слова Файзулина.

В этих городах, как считает министр, не работают никакие из имеющихся финансовых инструментов, стимулирующих приобретение жилья.

Министр также обратился к застройщикам с предложением снизить цены для стимулирования спроса.

Напомним, в России по бухгалтерским документам насчитывается около 15 тыс. федеральных незавершенных объектов и почти 33 тыс. региональных недостроев. В специальную межведомственную комиссию поступили документы по 853 федеральным объектам из этого списка, по 147 объектам приняты решения (достраивать, перестраивать, сносить и т.д.). Соответственно, государство решило, что делать, только с 1% недостроев.

Теги: Ирек Файзулин, новостройки, города, вымирание



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