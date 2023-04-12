12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В МЧС опровергли новости о пожаре в уральской деревне Зарубина

ГУ МЧС по Свердловской области опровергает информацию о пожаре в деревне Зарубина. Как сообщает пресс-служба спасателей, сообщений о возгорании в дежурную часть не поступало.

"По информации Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления информация о пожаре в д.Зарубина Талицкого городского округа Свердловской области не соответствует действительности. В пожарно-спасательные подразделения и единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о пожарах в деревне Зарубина не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях стало распространяться видео с пожаром и сильным задымлением якобы из деревни Зарубина. Информацию о том, что это фейк, подтвердил и староста населенного пункта.

Теги: Зарубина, пожар, МЧС



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