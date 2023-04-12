Южноуральцам предлагают проголосовать за общественные пространства для благоустройства

Жителям Челябинской области предлагают проголосовать за общественные территории для благоустройства в 2024 году. Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов продлится с 15 апреля по 31 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев активнее участвовать в голосовании по объектам благоустройства. "Сделать более комфортной городскую среду нам помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В Челябинской области, как и по всей стране, с 15 апреля начнется голосование за общественные территории или дизайн-проекты для благоустройства в 2024 году, которое продлится вплоть до 31 мая. Призываю всех южноуральцев принять участие в онлайн-голосовании. Вместе мы сможем сделать наши города и поселки комфортнее", - отметил он.

Для организации онлайн-голосования был открыт набор волонтеров. Они будут информировать жителей о возможности участия в голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Заявки подали более 2 тысяч человек. В Челябинске стать волонтерами изъявили желание порядка 660 человек. Для них было организовано обучение, где они узнали об основных особенностях эффективного взаимодействия с гражданами во время самого голосования и о их роли в реализации инициатив по благоустройству городских территорий. До окончания голосования все желающие могут зарегистрироваться волонтерами на платформе dobro.ru.

"Ежегодно активное участие в проведении онлайн-голосования принимают студенты. Но стало уже доброй традицией и то, что большую помощь оказывают люди более старшего возраста, в том числе "серебряные" волонтеры. И это еще раз подтверждает, что выбор объектов благоустройства – вопрос действительно важный для всех горожан", - считает начальник управления по делам молодежи администрации Челябинска Наталья Хенкина.

Голосование за объекты благоустройства проходит во всех муниципалитетах Челябинской области. Оно продлится до 31 мая. На выбор южноуральцам представлено 205 объектов благоустройства. Это скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в муниципалитете ранее.

"Челябинская область завершила подготовку к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства 2024 года. Для выбора южноуральцам будет представлено 205 объектов. Процедура для многих уже знакомая, как и в прошлые годы с 15 апреля на платформе 74.gorodsreda.ru будет проводиться отбор общественных территорий", – рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

В Магнитогорске на голосование представлены скверы Металлургов, сквер "Школьный", сквер "Музыкальный" и сквер "Детский". В сквере "Металлургов" предлагается установить новый детский городок в экостиле, восстановить исторические плафоны фонарей, установить светильники вдоль боковых аллей, подсветить кроны деревьев, а также отремонтировать фонтан в районе улицы Куйбышева.

В сквере "Школьный" могут появиться веревочный городок и новая детская игровая посадка. Проект предусматривает озеленение, высадку газона и обустройство наружного освещения. Скверу "Детский", в случае его победы, потребуется полное благоустройство. Сейчас территория изобилует деревьями и кустарниками, есть пешеходные дорожки, но отсутствуют освещение, скамейки и урны. Согласно дизайн-проекту, планируется установить светильники, скамьи и другие элементы благоустройства, привести в надлежащий вид зеленые насаждения.

Жителям Еткульского района предлагают выбрать из шести объектов. Это благоустройство мемориала памяти героев Великой Отечественной войны 1941–1945гг. в поселкк Лесной, площадки для занятий спортом и физкультурой в селе Лебедевка, детской и спортивной площадки в селе Селезян, сквера памяти участников ВОВ в селе Каратабан, "Бульвара дружбы" в Еткуле и Памятника павшим воинам в поселке Белоносово.

Какие именно объекты будут благоустроены в 2024 году будут выбирать жители. Для этого им необходимо проголосовать на платформе 74.gorodsreda.ru или с помощью волонтеров с 15 апреля по 31 мая.

Добавим, что по итогам рейтингового голосования в 2022 году были определены 106 общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году.