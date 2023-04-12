12 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков призвал проверить достоверность кадров с казнью военного

Кадры с обезглавливанием предположительно украинского военнослужащего могут стать поводом для проверки, но сначала необходимо подтвердить их достоверность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видеозапись казни военного с украинской нашивкой на бронежилете появилась в Telegram-каналах 11 апреля.

Песков назвал эти кадры "ужасными". При этом, по его словам, "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что необходимо провести проверку, имело ли место именно это событие, и если имело, то где и кто оказался его участниками.

В декабре сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, был снят в селе Макеевка в ЛНР.

Теги: песков, казнь, военнослужащий



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