Песков призвал проверить достоверность кадров с казнью военного

Кадры с обезглавливанием предположительно украинского военнослужащего могут стать поводом для проверки, но сначала необходимо подтвердить их достоверность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видеозапись казни военного с украинской нашивкой на бронежилете появилась в Telegram-каналах 11 апреля.

Песков назвал эти кадры "ужасными". При этом, по его словам, "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что необходимо провести проверку, имело ли место именно это событие, и если имело, то где и кто оказался его участниками.

В декабре сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, был снят в селе Макеевка в ЛНР.