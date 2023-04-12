12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: мэрия Екатеринбурга

Отопление в Екатеринбурге собираются отключить к середине мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге планируют завершить в середине мая. Об этом в эфире радио "Форум" рассказал глава управления жилищного и коммунального хозяйства горадминистрации Александр Брагин.

По его словам, отопление выключают после того, как в городе на протяжение пяти дней будет сохраняться температура выше +8 градусов.

"Температура в апреле на Урале неустойчивая, отключение – это традиционно середина мая. В прошлом году было 11 мая, сразу после праздников", - отметил Брагин.

Он также добавил, что в городе уже запланировали проведение проверок сетей отопления. Как и в прошлые годы опрессовки пройдут в четыре этапа по четыре дня, начиная с мая и заканчивая к сентябрю. При этом отключать горячее водоснабжение в городе не собираются.

Теги: Екатеринбург, отопление



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