Отопление в Екатеринбурге собираются отключить к середине мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге планируют завершить в середине мая. Об этом в эфире радио "Форум" рассказал глава управления жилищного и коммунального хозяйства горадминистрации Александр Брагин.

По его словам, отопление выключают после того, как в городе на протяжение пяти дней будет сохраняться температура выше +8 градусов.

"Температура в апреле на Урале неустойчивая, отключение – это традиционно середина мая. В прошлом году было 11 мая, сразу после праздников", - отметил Брагин.

Он также добавил, что в городе уже запланировали проведение проверок сетей отопления. Как и в прошлые годы опрессовки пройдут в четыре этапа по четыре дня, начиная с мая и заканчивая к сентябрю. При этом отключать горячее водоснабжение в городе не собираются.