12 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Бойцы ЧВК "Вагнер" захватили три квартала вблизи Артемовска

На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Напомним, подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Бахмута Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск. В настоящее время ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрирована на взятии Бахмута.

Теги: Минобороны РФ, СВО, ЧВК "Вагнер"



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