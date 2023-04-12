Бойцы ЧВК "Вагнер" захватили три квартала вблизи Артемовска

На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Напомним, подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Бахмута Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск. В настоящее время ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрирована на взятии Бахмута.