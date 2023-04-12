ХК "Автомобилист" позвал болельщиков на закрытие сезона в Екатеринбурге

В эту субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге пройдет закрытие сезона хоккейного клуба "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, в нынешнем году мероприятие на льду КРК "Уралец" состоится в традиционном формате: все желающие смогут оставить свой рисунок или пожелание на льду домашней арены "Автомобилиста". В клубе обещают предоставить болельщикам необходимые для рисования материалы – кисти и краски.

Кроме этого, всех пришедших ждут конкурсы и призы. Оставить свой рисунок на льду можно будет с 14.00 до 16.00, вход свободный.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде плей-офф, уступив в серии с магнитогорским "Металлургом". Несмотря на этот результат, контракт с главным тренером команды Николаем Заварухиным был продлен.