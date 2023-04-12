12 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В "разговорах о важном" со шлема Гагарина убрали надпись СССР

Во всех плакатах и презентациях в "разговорах о важном" портрет Юрия Гагарина в шлеме без надписи СССР. На это обратил внимание глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов.

"Что взять с людей, крида приглашающих в школы? Но мы, в отличие от этих, которые безродные "люди мира" в АП и "Разговорах...", помним, что за подвигом нашей космонавтики стоит великая страна! И она возродится и даже станет лучше, чем прежде, как бы эти гады ни скрежетали зубами", - написал он.

Богданов привел цитату Гагарина после успешного полета в космос, в котором тот благодарит учёных, инженеров, техников и всех советских рабочих, создавших космический корабль. И он гордится своей страной.

Теги: СССР, Гагарин



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