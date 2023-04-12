Два автобуса "Богдан" загорелись в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два автобуса марки "Богдан" внезапно воспламенились. Один из автобусов маршрута №37 находился на Сортировке на перекрестке улиц Таватуйская и Маневровая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По их информации, инцидент произошел сегодня утром - сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 10.21.

"На площади 2 кв. м горел моторный отсек пассажирского автобуса. По оперативной информации, на момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших не поступало", - рассказали в МЧС.

Уже через 7 минут огонь был локализован силами восьми пожарных и двумя единицами техники.

Аналогичный случай произошел вчера вечером на улице Большакова с автобусом №16. Однако в этот раз в транспорте находились пассажиры. Сообщается, что никто из них не пострадал.