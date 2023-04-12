"Люди опасаются правоприменения закона": СовФед одобрил закон об электронных повестках

Совет Федерации следом за Госдумой одобрил поправки в закон о воинской службе. Они касаются внедрения электронных повесток и ограничений прав граждан, проигнорировавших (или просто не увидевших) повестку в военкомат.

В отличие от Госдумы единства среди сенаторов не было: 163 члена СФ проголосовали за принятие законопроекта, один – против. Им оказалась Людмила Нарусова. Во время обсуждения документа она поинтересовалась, почему на законопроект нет заключения омбудсмена, ведь он предусматривает серьезные ограничения прав. Ее коллега сенатор Клишас из комитета по законодательству ответил, что такого заключения не предусматривает регламент.

"Хотели как лучше, а получилось как всегда. Реестр [военнообязанных] нужно делать, но меры по ограничению прав никак не стыкуются с уже имеющимися законами, в том числе Конституцией. А если человек живет не по адресу? Бумажную повестку не получает, электронное уведомление не получает, потому что не имеет аккаунта или вообще интернета. Наказание за неполучение повестки неадекватно возможному проступку. Есть ощущение поспешности принятия закона. Давайте не будем лукавить – мы все понимаем, на что этот закон направлен", - заявила Нарусова.

"Это Вы лукавите! Ни на что этот закон не направлен, существующие нормы дополняются современными возможностями. Постановка на воинский учет – это не право, а обязанность гражданина. Никто не будет ущемлен. Введенные меры носят временный характер, их можно обжаловать", - заступилась за законопроект спикер палаты Валентина Матвиенко.

Замминистра обороны Николай Панков также пошел в атаку: "Законопроект современный, он сделает жизнь гражданина более комфортной. Над этим законопроектом работали два года. <…> Безответственно говорить об ущемлении прав. Но давайте говорить и об исполнении конституционных обязанностей граждан". Он добавил: "Никаких санкций не вводится. Могут быть введены ограничительные меры".

Но Панкова уже раскритиковал сенатор Клишас. Он пояснил, почему вообще возникают вопросы: "Вопросы возникли потому, что авторы законопроекта не потрудились его положения разъяснить. Люди опасаются правоприменения закона. И это серьезная проблема, люди имеют право задавать вопросы. Нужно дать военкоматам подробные инструкции о том, как будет применяться закон. Минобороны получает чрезвычайные полномочия фактически".

Матвиенко же выступила настоящим адвокатом поправок. Она вспомнила и Израиль, и тетрадки в линеечку в военкоматах.

"Закон вызвал много бурных комментариев в интернете. Это наша ошибка как законодателей, что мы не объяснили. Надо объяснять нашим гражданам простым языком, не юридическим. Не нужно пугать людей. Ничего нового, карающего здесь нет. Тревоги возникли от непонимания, от недостатка объяснения", - заявила спикер СФ.

"Мы для чего создавали все эти инновационные технологии? Гражданам законопослушным будет удобно – ну что здесь плохого? Кому, как не молодым людям пользоваться порталами?" – продолжила она приводить аргументы.

"Поправка об ограничении была остров воспринята нашими гражданами. Но эта норма уже сейчас есть. Правда, она не очень действенная. А такие ограничения они гуманизируют ситуацию, чтобы не доводить до уголовного дела", - считает Матвиенко.

Она раскритиковала ситуацию с военными комиссариатами: "Наши военкоматы находятся в нафталинном состоянии, военкомы сидят там с тетрадками в линеечку. Мы в каком веке живем?".

И, наконец, удивилась – почему россияне не рвутся отслужить: "В Израиле вот если ты не служил – ты неполноценный гражданин. И все рвутся в армию – и мужчины, и женщины. А у нас не так до сих пор почему-то".