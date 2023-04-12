"Люди опасаются правоприменения закона": СовФед одобрил закон об электронных повестках

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Люди опасаются правоприменения закона": СовФед одобрил закон об электронных повестках

Совет Федерации следом за Госдумой одобрил поправки в закон о воинской службе. Они касаются внедрения электронных повесток и ограничений прав граждан, проигнорировавших (или просто не увидевших) повестку в военкомат.

В отличие от Госдумы единства среди сенаторов не было: 163 члена СФ проголосовали за принятие законопроекта, один – против. Им оказалась Людмила Нарусова. Во время обсуждения документа она поинтересовалась, почему на законопроект нет заключения омбудсмена, ведь он предусматривает серьезные ограничения прав. Ее коллега сенатор Клишас из комитета по законодательству ответил, что такого заключения не предусматривает регламент.

"Хотели как лучше, а получилось как всегда. Реестр [военнообязанных] нужно делать, но меры по ограничению прав никак не стыкуются с уже имеющимися законами, в том числе Конституцией. А если человек живет не по адресу? Бумажную повестку не получает, электронное уведомление не получает, потому что не имеет аккаунта или вообще интернета. Наказание за неполучение повестки неадекватно возможному проступку. Есть ощущение поспешности принятия закона. Давайте не будем лукавить – мы все понимаем, на что этот закон направлен", - заявила Нарусова.

"Это Вы лукавите! Ни на что этот закон не направлен, существующие нормы дополняются современными возможностями. Постановка на воинский учет – это не право, а обязанность гражданина. Никто не будет ущемлен. Введенные меры носят временный характер, их можно обжаловать", - заступилась за законопроект спикер палаты Валентина Матвиенко.

Замминистра обороны Николай Панков также пошел в атаку: "Законопроект современный, он сделает жизнь гражданина более комфортной. Над этим законопроектом работали два года. <…> Безответственно говорить об ущемлении прав. Но давайте говорить и об исполнении конституционных обязанностей граждан". Он добавил: "Никаких санкций не вводится. Могут быть введены ограничительные меры".

Но Панкова уже раскритиковал сенатор Клишас. Он пояснил, почему вообще возникают вопросы: "Вопросы возникли потому, что авторы законопроекта не потрудились его положения разъяснить. Люди опасаются правоприменения закона. И это серьезная проблема, люди имеют право задавать вопросы. Нужно дать военкоматам подробные инструкции о том, как будет применяться закон. Минобороны получает чрезвычайные полномочия фактически".

Андрей Клишас(2022)|Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко же выступила настоящим адвокатом поправок. Она вспомнила и Израиль, и тетрадки в линеечку в военкоматах.

"Закон вызвал много бурных комментариев в интернете. Это наша ошибка как законодателей, что мы не объяснили. Надо объяснять нашим гражданам простым языком, не юридическим. Не нужно пугать людей. Ничего нового, карающего здесь нет. Тревоги возникли от непонимания, от недостатка объяснения", - заявила спикер СФ.

"Мы для чего создавали все эти инновационные технологии? Гражданам законопослушным будет удобно – ну что здесь плохого? Кому, как не молодым людям пользоваться порталами?" – продолжила она приводить аргументы.

"Поправка об ограничении была остров воспринята нашими гражданами. Но эта норма уже сейчас есть. Правда, она не очень действенная. А такие ограничения они гуманизируют ситуацию, чтобы не доводить до уголовного дела", - считает Матвиенко.

Она раскритиковала ситуацию с военными комиссариатами: "Наши военкоматы находятся в нафталинном состоянии, военкомы сидят там с тетрадками в линеечку. Мы в каком веке живем?".

И, наконец, удивилась – почему россияне не рвутся отслужить: "В Израиле вот если ты не служил – ты неполноценный гражданин. И все рвутся в армию – и мужчины, и женщины. А у нас не так до сих пор почему-то".

Теги: совет федерации, валентина матвиенко, людмила нарусова, ограничения, электронные повестки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.04.2023 13:15 Мск Песков рассказал, ради чего вводили электронные повестки
Ранее 11.04.2023 15:52 Мск "Сделайте хотя бы вид, что вы заботитесь о наших гражданах": Госдума со скандалом одобрила электронные повестки
Ранее 11.04.2023 15:37 Мск Володин обвинил в саботаже депутатов, предложивших рассмотреть по регламенту поправки в закон о воинском учете
Ранее 11.04.2023 13:13 Мск Опубликован полный список поправок в законодательство о воинском учете
Ранее 11.04.2023 11:22 Мск В Госдуме привели порядок вручения электронных повесток
Ранее 11.04.2023 09:45 Мск Электронные повестки будут присылать всем военнообязанным
Ранее 11.04.2023 07:42 Мск Профиль на Госуслугах вновь можно удалять
Ранее 10.04.2023 19:20 Мск Электронные оповещения из военкомата будут иметь ту же силу, что и бумажные повестки
Ранее 04.04.2023 12:50 Мск Шойгу оценил влияние электронной базы данных срочников на весенний призыв
Ранее 03.04.2023 09:38 Мск Свердловских призывников не отправят служить в новые регионы РФ
Ранее 31.03.2023 20:07 Мск Минцифры: удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии
Ранее 31.03.2023 15:52 Мск На Госуслугах исчезла опция "удалить профиль" – после заявления о рассылке электронных повесток
Ранее 31.03.2023 11:09 Мск Ни один призывник весеннего призыва не будет направлен в зону СВО, - Генштаб
Ранее 31.03.2023 09:28 Мск Минобороны в весенний призыв опробует электронные повестки
Ранее 30.03.2023 20:00 Мск Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Ранее 30.03.2023 11:15 Мск Призывников не будут направлять служить в новые регионы России


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети