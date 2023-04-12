12 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

В Белгородской области 179 свиней погибли при атаке дрона ВСУ на свинокомплекс

В Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на свинокомплекс "Агро-Белогорье" погибли 179 свиней. Еще 150 животных ранено, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 11 апреля утром на территорию предприятия залетел дрон. При детонации повредило камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса.

Днем предприятие обстреляли из минометов. Разрушения зафиксировали в трех корпусах, также из-за обстрела оказался поврежден газопровод.

Накануне сообщалось, что беспилотник ВСУ со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде, при падении взрывное устройство сдетонировало. Поврежден забор и кабель сигнализации.

Теги: дрон, всу, свинокомплекс



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