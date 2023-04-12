Верховный Суд предложил реже применять арест

Верховный Суд РФ предложил провести либерализацию законодательства в части избрания мер пресечения в виде заключения под стражу, то есть применять арест реже. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести предлагается арест только в том случае, если подозреваемый или обвиняемый пытался скрыться или им нарушена ранее избранная мера пресечения. Также предлагается учитывать вероятное насилие в преступлении, в котором подозревается гражданин.

По уголовным делам о преступлениях средней тяжести ненасильственного характера мера арест может избираться только при попытке обвиняемого или подозреваемого скрыться, нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие у него места жительства или места пребывания и неустановление его личности, полагает ВС.

В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается арест только при условии, что они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях – преступления средней тяжести насильственного характера.

Суд считает, что можно установить запрет на арест лица, страдающего тяжелым заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей. В настоящее время по этому вопросу имеется законодательный пробел: сейчас можно изменить арест в связи с наличием у лица тяжелого заболевания, но не предусматривает сам запрет избирать меру пресечения в виде заключения под стражу лицам, у которых имеется такое заболевание.

Кроме того, предложено дополнить УПК РФ положениями о том, что неустановление личности обвиняемого, отсутствие у него места жительства или места пребывания на территории РФ могут быть основанием для ареста, но не для его продления.