В Кремле невысоко оценили перспективы продления зерновой сделки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.
По его словам, ровно половина этой сделки не работала и не работает до сих пор, пишет "Интерфакс".
Песков имеет в виду невыполненные обещания западных лидеров и руководства ООН по снятию ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г., после чего продляли.