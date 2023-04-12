В Кремле невысоко оценили перспективы продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.

По его словам, ровно половина этой сделки не работала и не работает до сих пор, пишет "Интерфакс".

Песков имеет в виду невыполненные обещания западных лидеров и руководства ООН по снятию ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г., после чего продляли.