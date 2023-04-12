12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области двух детей госпитализировали с подозрением на корь

На Среднем Урале выявлены новые случаи подозрения на заболевание корью. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, предварительные диагнозы "корь" поставлены двум несовершеннолетним жителям Екатеринбурга и Березовского. Оба ребенка не были привиты от этой инфекции, а один из них до болезни выезжал в другой регион. Сейчас заболевшие госпитализированы.

"Специалистами управления Роспотребнадзора совместно с медработниками незамедлительно развернут весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе, где учится один из заболевших. Проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или не полностью привитых", - уточнили в ведомстве.

По сведениям Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев кори и 27 подозрений на это заболевание.

Напомним, первые случаи заболевания корью в этом году были выявлены в начале февраля в Екатеринбурге.

Теги: дети, корь, Роспотребнадзор, Екатеринбург, Березовский



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