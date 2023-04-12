12 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Гособоронзаказ кратно вырос - Мантуров

Оборонно-промышленный комплекс задействовал все возможные ресурсы на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Вообще, по словам Мантурова, рост промышленного производства в целом – не только военного – продолжается в стране уже десять месяцев подряд.

Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, Мантуров сообщил, что в 2022 году в России освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. "В этом году должна удвоиться доля российской продукции на рынке. К 2030 году хотим довести долю российской электроники на рынке до 70%", - сказал министр.

По его словам, российские предприятия покрывают потребности сельского хозяйства в технике по всем основным позициям.

Также Мантуров в День космонавтики напомнил, что Роскосмос в 2022 году осуществил 22 успешных пуска. "Четыре года страна обходится без внештатных ситуаций при пусках – это лучший показатель среди космических держав", - заявил министр.

Теги: денис мантуров, гособоронзаказ, промышленность



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