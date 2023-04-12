Алексея Москалева выслали в Россию

Алексея Москалева экстрадировали из Белоруссии в Россию, передает "ОВД-Инфо"* (*проект внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) со ссылкой на белорусского защитника Москалева – он попытался попасть к подзащитному в СИЗО №8 в Жодино (под Минском).

О том, что Москалев находится в белорусском изоляторе, ранее сообщили в МИД России. Российская сторона ходатайствовала о депортации мужчины.

Москалев был осужден по статье о дискредитации армии на два года колонии. Он находился под домашним арестом во время следствия и суда, но перед оглашением приговора сбежал. Его задержали в Минске.