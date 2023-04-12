Роспотребнадзор подаст групповой иск к кафе, где челябинцы заразились гепатитом А

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подготовило групповой иск в защиту горожан, заразившихся гепатитом А после обеда в кафе.

Пострадавшим предлагают присоединиться к исковым требованиям в целях возмещения вреда, причиненного оказанием услуг ненадлежащего качества. Для этого необходимо до 20 апреля обратиться в отдел защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в январе порядка 50 жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе "Дархан". Случаи заболевания вирусным гепатитом А были связаны с продукцией, изготовленной на предприятии общественного питания, где были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Персонал отстранили от работы, а кафе временно закрыли по решению суда. Было возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.