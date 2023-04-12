Песков рассказал, ради чего вводили электронные повестки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о целях внедрения электронных повесток в военкомат.

Речь, по мнению Пескова, идет о том, что следует упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии, что является конституционной обязанностью граждан. Когда началась специальная военная операция, стало ясно, говорит Песков, что "местами у нас в военкоматах много бардака".

"Вот как раз этот закон призван этот бардак "А" исправить, "Б" – сделать современным, эффективным и удобным для граждан", - цитирует РБК Пескова.

На вопрос, почему закон так стремительно приняли, Песков ответил, что "сейчас все подобные документы, конечно, чрезвычайно важны", поэтому Госдума относится к ним как к "первоочередным срочным документам".

Напомним, поправки предполагают появление единого реестра военнообязанных, возможность рассылки электронной повестки в военкомат, запрет на выезд за границу после получения повестки и другие новации.