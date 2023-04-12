Осужденная в Белоруссии Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию

Консул России в Белоруссии посетил осужденную россиянку Софью Сапегу. Девушка дала согласие на экстрадицию в Россию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

В начале апреля сообщалось, что Сапега может быть переведена в российскую колонию. Белорусская сторона не возражает, чтобы остаток срока она отсидела на родине.

Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair. Суд признал россиянку виновной по нескольким статьям, в том числе о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Сапегу ранее приговорили к шести годам колонии общего режима.