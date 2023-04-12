В Кудымкаре автомобиль сбил коляску с ребенком

В Кудымкаре автомобиль сбил коляску с ребенком, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Пермского края.

Инцидент произошел сегодня, примерно в 8.50, на ул. Плеханова. Автомобилем LADA Granta управлял водитель 1983 года рождения. Недалеко от дома №15 он наехал на коляску, в которой был ребенок 2021 года рождения. Сообщается, что мать с коляской переходила дорогу в неположенном месте.

По данным "Парма Новости", автомобилист пытался уйти от столкновения и врезался в столб.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По данным краевого минздрава, его состояние удовлетворительное.