В Китае женщина умерла от нового варианта птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения сообщила о смерти 56-летней китаянки из города Чжуншань от нового штамма птичьего гриппа. Это произошло еще в марте, но ВОЗ раскрыла информацию только сейчас, передают "Ведомости".

Диагноз женщине поставили 22 февраля, 3 марта госпитализировали с тяжелой пневмонией, скончалась она 16 марта.

У пациентки выявили птичий грипп штамма H3N8. Также у нее было несколько хронических заболеваний.

ВОЗ также сообщает, что погибшая незадолго до заражения контактировала с живыми птицами на рынке. На образцах с рынка также были обнаружены следы вируса, а вот в доме женщины гриппа не обнаружили.