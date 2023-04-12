12 Апреля 2023
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Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" завершила техперевооружение системы управления технологическим процессом на НПС

"Транснефть– Сибирь" завершила комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) на нефтеперекачивающей станции (НПС) №3 "Муген" Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть-Сибирь".

Микропроцессорная система автоматизации НПС предназначена для обеспечения контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации магистральной насосной станции. Модернизация выполнена с целью замены системы автоматизации НПС №3 "Муген", находящейся в эксплуатации с 1995 года, на современную микропроцессорную, соответствующую требованиям "Транснефть".

Техническое перевооружение позволило увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных и агрегатных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания.

В ходе плановых работ проведен монтаж оборудования, в том числе смонтировано 249 единиц приборов и первичных преобразователей, 35 приборных шкафов и стоек, оборудовано четыре автоматизированных рабочих места оператора. Выполнено строительство 894 метров и ремонт 788 метров кабельных эстакад, проложено около 100 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей. Также выполнен ремонт операторной НПС.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом российского производства обладает эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры.

Выполненные работы повысят надежность функционирования оборудования, позволят поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган - Куйбышев.

Теги: Транснефть Сибирь, техперевооружение, НПС 3 Муген



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