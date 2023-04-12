12 Апреля 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.RU

СМИ: В Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори

В Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, контактировавшие с заболевшим изолированы минимум на две недели.

Телеграм-канал "Осторожно, Москва" сообщает, что инцидент произошел в общежитии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Студентов вуза перевели на дистанционное обучение. Их просят в ближайшие дни пройти срочную вакцинацию от кори и предоставить справки.

По словам самих учащихся, 11 апреля в студенческом городке было полностью закрыто одно из пяти общежитий вуза. Руководство сообщало студентам о нескольких группах, которых отправили на карантин. Также, по данным канала, сегодня из здания общежития не выпускают всех, у кого нет сертификата о вакцинации, а студентам настоятельно не рекомендуют распространяться о ситуации в социальных сетях.

Ранее подъем заболеваемости корью был выявлен в нескольких российских регионах. Так, в Челябинской области с начала года зарегистрировано два случая кори. В феврале в Екатеринбурге выявили сразу три случая заболевания корью.

Теги: корь, общежитие, москва, студенты



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