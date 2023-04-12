Свердловский депутат Госдумы призвал отказаться от пышных празднований Дня Победы

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов считает, что сейчас не время проводить пышные празднования Дня Победы.

Как рассказал сегодня политик в своем Telegram-канале, он поспорил с другим депутатом по этому поводу.

"Коллега говорит: 9 мая в этом году нужно отметить особенно ярко, громко, чтобы салюты до неба. Чтобы враг трепетал, боялся и помнил нас. Я не согласился. Мое мнение: как раз в этом году праздновать надо аскетично", - считает Иванов.

Он призвал проводить патриотические и мемориальные мероприятия "без излишеств, без куража расточительства, без неуместной патетики, без пышной эстетики". А каждый сэкономленный рубль депутат предложил направлять на закуп дронов и тепловизоров для российских бойцов на передовой.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Максим Иванов предложил разработать единые правила предоставления отпусков участникам специальной военной операции.