В Челябинской области осудили водителя, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе

В Челябинской области 43-летнего жителя Озерска, сбившего на пешеходном переходе пенсионерку, приговорили к 5 годам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Водитель ВАЗ 21104 на автомобильной дороге "Обход Челябинска" совершил наезд на 68-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП он скрылся. Женщина скончалась.

По решению суда мужчине на 2,5 годам запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также он должен выплатить дочери погибшей женщины 1 млн рублей.