12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Калинина для ремонта тепломагистрали

Начиная с 15 мая проезд по улице Калинина будет перекрыт до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. На участках ООО "УралРос" будет ремонтировать тепломагистрали.

Работы пройдут в два этапа. На первом движение ограничат от дома № 28 на улице Ильича до дома № 22 на улице Калинина с 00.00 15 мая до 23.59. 20 сентября. На втором этапе - от дома № 33 на улице Ильича до дома № 31а на улице Калинина с 00.00 15 июня до 23.59 20 сентября.

В этот период движение транспорта будет направлено по улицам Уральских Рабочих, Кузнецова, Кировградской и Ильича. Помимо этого, дорожники перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Калинина и Ильича с 24 по 31 июля. В течение всей недели автовладельцам придется следовать по улицам Уральских Рабочих, Кировградской и Стахановской, а троллейбусный маршрут № 30 прекратит работу.

На закрытых участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, что для удобства водителей и пешеходов на информационной карте содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях в Екатеринбурге.

Теги: Екатеринбург, Калинина, ремонт, перекрытие, тепломагистраль



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