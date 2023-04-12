12 Апреля 2023
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Наука и техника За рубежом
Фото: kremlin.ru

Токаев решил развить в Казахстане науку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета по науке и технологиям заявил о том, что следует начать реализацию комплексного плана по открытию сильных научных центров и институтов естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля. Кроме того, глава государства посетовал, что "науке многие годы не уделяли должного внимания".

"Очень важно провести анализ эффективности деятельности существующих НИИ, усовершенствовать подходы к их работе для того, чтобы они стали привлекательными для молодых ученых", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Принципиальное значение имеет подготовка научных кадров, считает президент.

"На сегодняшний день ключевой движущей силой научных исследований в университетах выступают докторанты. При этом они составляют менее 1% от общего числа обучающихся в наших вузах", - сказал Токаев, поручив уполномоченным органам довести набор в докторантуру до приемлемой цифры.

Токаев выразил сожаление о том, что в Казахстане многие годы науке не уделяли должного внимания, из-за чего накопилось много нерешенных вопросов.

"Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте", - сказал Токаев.

Совет будет основной структурой, призванной вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. В состав организации пригласили представителей старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах.

"Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стран", - сказал Токаев.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, наука, Казахстан



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