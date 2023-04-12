12 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Foreign Affairs: Россия и Китай углубят военное сотрудничество

В ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию был принят ряд важных решений о будущем российско-китайского военного сотрудничества. Вероятно, было заключено соглашение по сделкам с оружием, которое может быть так и не обнародовано, пишет Foreign Affairs.
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Это дает Китаю все больше рычагов воздействия на Россию, но в силу ухудшающихся отношений с США делают Москву незаменимым "младшим партнером" Пекина. У Китая нет другого друга, который предлагал бы столько же. А Си Цзиньпин готовит Китай к периоду длительной конфронтации с США и ему нужна вся возможная помощь.

Простой список подписанных документов не дает полного представления. И у Москвы и Пекина есть причины не разглашать всех подробностей достигнутых договоренностей. В отличие от обычной практики Кремль на этот раз не опубликовал список официальных лиц и высокопоставленных бизнесменов, присутствовавших на переговорах. Их имена можно узнать, только просмотрев видеозаписи и фотографии. Анализ показывает, что более половины команды Владимира Путина, участвовавшей в первом раунде официальных переговоров с Си Цзиньпином, были чиновниками, непосредственно вовлеченными в российские оружейные и космические программы. Вероятно, речь шла об углублении военного сотрудничества, говорится в статье.

Пекин может самостоятельно производить современное оружие и имеет преимущество перед Россией во многих областях современных военных технологий, включая беспилотные летательные аппараты. Но для стимулирования собственных исследований, разработок и производства Пекин по-прежнему стремится получить доступ к российским технологиям для использования в ракетах класса "земля-воздух", двигателях для истребителей и подводных лодок. И если ранее Москва неохотно продавала Пекину передовые военные технологии, то сейчас ситуация изменилась. Россия начала открывать свои университеты и научные институты для китайских партнеров и интегрировать свои исследовательские центры с китайскими аналогами. Так, Huawei утроила численность своего исследовательского персонала в России.

Издание пишет о ложной уверенности России от сотрудничества с Китаем. Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил об усилении зависимости от Китая - Россия будто бы рискует стать экономической колонией Китая.

Китаевед Николай Вавилов считает, что США специально пытаются подпитывать антикитайские страхи внутри России, чтобы не допустить сближения России с Китаем.

Теги: Россия, Китай, военное сотрудничество



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