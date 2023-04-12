12 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Разработчики робота Федора помогут создать технопарк в Екатеринбурге

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) подписала соглашение о сотрудничестве с НПО "Андроидная техника", разработавшим первого российского антропоморфного робота Федора. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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НПО "АТ" будет предоставлять собственные производственные мощности для кооперации с другими участниками экосистемы. Кроме этого, компания окажет содействие в создании испытательного центра и при производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, а также высокотехнологического оборудования.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские эксперты выразили мнение, что нейросети с искусственным интеллектом не смогут полностью заменить человека.

Однако предправления Сбер Герман Греф уже пообещал, что ИИ заменит бухгалтеров и водителей.

"Искусственный интеллект (ИИ) становится доступным каждому человеку, нет в стране ни одного человека, который бы его не использовал. Нейросеть скоро заменит бухгалтеров и водителей, все рутинные профессии. Но и сложный код нейросети скоро смогут писать. Следующий шаг – создание общего ИИ. У ChatGPT исследования уже выявили зачатки общего ИИ", – сказал он.

Теги: робот, технопарк, Екатеринбург



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