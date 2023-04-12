Сбер зависим от иностранного "железа", самая критичная позиция – видеокарты - Греф

Сбербанк остается зависим от иностранных технологий, в первую очередь – от иностранного "железа", заявил глава компании Герман Греф.

"Самая критичная позиция – видеокарты", - рассказал председатель правления Сбера в Совете Федерации.

"Мы 6-7 лет вкладывались в уход от этой зависимости (от иностранных технологий – прим. ред.), мы практически ушли от нее в части софта. Есть продукты, которые потребуют еще 2-3 года на локализацию", - добавил Греф.

По его словам, в области "железа" "весь мир зависит от одной страны". "Китайцы сейчас делают многое, чтобы тоже от этой зависимости избавиться", - сказал Греф.