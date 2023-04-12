12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Daniel Becerril / Reuters

Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 13 апреля

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По информации областного МЧС, порывы ветра 13 апреля будут достигать 20 м/с.

Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности. Держаться подальше от тяжелых неустойчивых конструкций и легких построек, а также зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. В случае чрезвычайного происшествия необходимо обратиться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, синоптики отмечают, что весна в этом году на Урале феноменально теплая. Было зафиксировано уже несколько температурных рекордов. Несмотря на это, уже в конце рабочей недели столбик термометра может опуститься до минус 10 градусов.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение, ветер



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