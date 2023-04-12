12 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Из Челябинской области выдворят восемь мигрантов после массовых проверок

В Челябинской области за день сотрудники полиции пресекли 125 нарушений в сфере миграции в ходе массированных проверок мест пребывания иностранных граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, выявлено девять случаев фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет и установлен факт незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Так, один гражданин ближнего зарубежья сменил свои установочные данные с целью незаконного въезда и легализации нахождения в стране.

Двое жителей Челябинска фиктивно поставили на миграционный учет 12 иностранцев в своих квартирах. решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Установлены 65 нарушений правил пребывания на территории России, 56 – за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности, три – за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Составлены административные протоколы. Один иностранец, уклонившийся от уплаты административного штрафа, привлечен к административной ответственности. На одного мигранта составили протокол для принудительного удаления из страны. Он не исполнил решение суда об административном выдворении в форме контролируемого самостоятельного выезда. Иностранцам придется заплатить штрафы на сумму 140 тыс. рублей.

Принято восемь решений о выдворении иностранцев. Они помещены в центр временного содержания иностранных граждан. 15 мигрантам закрыт въезд в Россию. Еще один человек депортирован. Он отбыл наказание в местах лишения свободы за насильственные действия сексуального характера.

Напомним, в Челябинске суд заключил под стражу на два месяца четверых иностранных граждан, обвиняемых в убийстве подростка. Тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. Сегодня были задержаны еще трое подозреваемых. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.

Теги: мигранты, проверки, полиция,



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