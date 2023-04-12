Я не верю, что искусственный интеллект уничтожит человечество - Греф

Искусственный интеллект (ИИ) не будет уничтожать человечество, но для этой цели нейросети могут использовать злоумышленники, считает председатель правления Сбера Герман Греф.

"ИИ имеет свои опасности – как любая новая технология. Глупо утверждать, что это не проблема. Пока мы не видели таких проблем, с которыми мы не могли бы справиться. Мы выращиваем себе конкурента, который превзойдет человеческий мозг. Вопрос требует пристального внимания и изучения, от него нельзя отмахиваться. Вместе с правительством РФ разработана этика работы с ИИ. Там все ключевые принципы разработки и эксплуатации ИИ прописаны. Конечно же, при выходе на работу с общим ИИ надо будет учитывать все эти моменты. Я не верю, что ИИ уничтожит человека, но есть злоумышленники, которые захотят использовать ИИ для уничтожения человечества", - заявил Греф, выступая в Совете Федерации.

"Искусственный интеллект (ИИ) становится доступным каждому человеку, нет в стране ни одного человека, который бы его не использовал. Нейросеть скоро заменит бухгалтеров и водителей, все рутинные профессии. Но и сложный код нейросети скоро смогут писать. Следующий шаг – создание общего ИИ. У ChatGPT исследования уже выявили зачатки общего ИИ. В этом месяце две российские компании – Сбер и Яндекс – запустили нейросети с генерацией картинок, которые весьма конкурентоспособны. Кандинский (нейросеть Сбера) набрал более 1 млн пользователей за один день – это мировой рекорд. Мы делаем первые шаги в создании нейросети, которая могла бы генерировать видео. Это будет прорыв в медиасфере", - пообещал глава Сбера.

"Страны с высокоразвитыми ИИ могут создать клуб по аналогии с ядерным клубом. Китай и США вкладывают все возможные силы в создание и совершенствование этой технологии", - полагает Греф.