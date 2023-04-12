Великобритания ввела санкции против холдинга USM

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова и членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова.

В частности, под санкции попали сын и дочь Евтушенкова — Феликс и Татьяна, супруга Евтушенкова — Наталья, дочь Керимова — Гульнара.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют совладельцы USM Владимир и Варвара Скоч, супруга украинского политика Виктора Медвечука Оксана Марченко, пишет РБК.

Ранее Канада расширила список санкций против России. В обновленный список вошли 14 человек и 34 компании, в том числе "Конкорд менеджмент" и ГК "Волга-Днепр". Этим компании, по данным СМИ, связаны с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Среди россиян, которым отныне запрещен въезд в страну, оказались, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра обороны России Николай Панков.