В свердловском УФНС назвали самое частое нарушение при подаче деклараций

На сегодняшний день жители Среднего Урала подали сотни тысяч налоговых деклараций за 2022 год, встречаются и нарушения. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

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По ее данным, уже подано более 300 тысяч деклараций.

"В 2022 году было подано 600 тысяч деклараций. То есть сейчас мы уже получили половину деклараций от тех, которые были поданы в прошлом году", - рассказала Рябова.

Она отметила, что наиболее частым нарушением при подаче налоговых деклараций является нехватка документов, подтверждающих вычеты, доходы или расходы. В целом, по словам замглавы свердловского УФНС, процент выявленных нарушений является небольшим – в пределах 5%.

Декларационная кампания-2023 продлится до 2 мая.