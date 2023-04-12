12 Апреля 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском УФНС назвали самое частое нарушение при подаче деклараций

На сегодняшний день жители Среднего Урала подали сотни тысяч налоговых деклараций за 2022 год, встречаются и нарушения. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.
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По ее данным, уже подано более 300 тысяч деклараций.

"В 2022 году было подано 600 тысяч деклараций. То есть сейчас мы уже получили половину деклараций от тех, которые были поданы в прошлом году", - рассказала Рябова.

Она отметила, что наиболее частым нарушением при подаче налоговых деклараций является нехватка документов, подтверждающих вычеты, доходы или расходы. В целом, по словам замглавы свердловского УФНС, процент выявленных нарушений является небольшим – в пределах 5%.

Декларационная кампания-2023 продлится до 2 мая.

Теги: декларации, нарушения, УФНС



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