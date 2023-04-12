Более 400 волонтёров помогут астраханцам поучаствовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году

С 15 апреля стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Инициированная президентом России Владимиром Путиным масштабная федеральная программа ФКГС реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Астраханской области будет работать региональный волонтёрский штаб, будет задействовано более 400 человек. До 30 мая они будут оказывать помощь в привлечении граждан к участию в онлайн голосовании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, обучение для волонтёров программы уже стартовало. Они познакомятся с проектом «Формирование комфортной городской среды», платформой для голосования, а также пройдут инструктаж по взаимодействию с гражданами.

Помогать голосовать за понравившийся проект добровольцы будут в МФЦ региона. Чтобы оставить голос, необходимо иметь учётную запись на сайте госуслуг.

«Волонтёры региона участвуют на разных мероприятиях и социально значимых событиях города, поэтому проект «Формирование комфортной городской среды» не стал исключением. Добровольцы - за качественные изменения и повышение уровня жизни жителей Астраханской области, поэтому готовы оказывать помощь при голосовании», – сообщила начальник отдела развития добровольчества ГКУ АО «Ресурсный центр волонтёров» Гульбина Байзулина.