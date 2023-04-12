12 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Прикамье зафиксировали уже четыре лесных пожара

В Пермском крае начали гореть леса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС России, на сегодняшний день в регионе произошло уже четыре лесных пожара. Последний произошел в кунгурском лесничестве 11 апреля. Площадь пожара составила 0,3 га.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в 400 метрах от ближайшего населенного пункта - поселка Ильича. Пожар был локализован, а позднее ликвидирован. Кроме того, накануне загорелась сухая трава рядом с деревней Нижнее Брагино в Краснокамском городском округе. Огонь перекинулся на земли лесного фонда. Первый лесной пожар произошел в Очерском лесничестве, 4 апреля.

Теги: пожар, лесной пожар,



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