12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчанка взыскала с налоговой 70 000 за попытку оштрафовать ее на 500 рублей

Руководитель сети аптек из Серова Наталья решила проучить налоговую, пытавшуюся оштрафовать ее на 500 рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, история развязалась в феврале прошлого года, когда инспектор межрайонной инспекции ФНС №26 по Свердловской области составила протокол о привлечении Натальи к административной ответственности. Якобы предприниматель нарушила сроки подачи налоговой декларации. За такое предусмотрено предупреждение или штраф от 200 до 500 рублей.

Мировой судья, изучив материалы дела, постановил, что Наталья ничего не нарушала, а потому оставил иск налоговой без удовлетворения. Межрайонная инспекция ФНС №26 обжаловала постановление, но и здесь правосудие встало на сторону бизнесмена. Тогда Наталья и решила уже сама подать в Серовский районный суд, потребовав от налоговой компенсации морального вреда, взыскания убытков и судебных издержек.

Предприниматель заявила, что на время суда нанимала юриста, а также потратилась на представителя и бензин для поездки в суд. За это она потребовала возместить ей 40 тыс. рублей в качестве убытков, 50 тыс. рублей в качестве морального вреда, 20 тыс. рублей за судебные расходы на представителя и 4 тыс. рублей за расходы на ГСМ.

Суд удовлетворил иск частично: обязал выплатить за счет казны РФ 70 тыс. рублей, из которых 40 тыс. – убытки, 10 тыс. рублей – компенсация морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности и 20 тыс. рублей – расходы на представителя. Тогда налоговая инспекция снова решила обжаловать решение суда, но, как и в прошлый раз, жалоба ведомства осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Теги: налоговая, штраф, суд, компенсация



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