12 Апреля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Офис Зеленского отказался доплачивать своим боевикам

Верховная рада не смогла принять закон о дополнительных выплатах боевикам ВСУ. В парламент накануне было внесено блокирующее постановление.

Идея законопроекта состояла в том, чтобы поднять моральный дух боевиков и заинтересовать их дополнительными выплатами в размере 30 тысяч гривен (около 70 тысяч рублей). Но офис Зеленского отказывается это делать, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Средства для выплат планировалось брать за счет экономии на сокращении зарплат для госслужащих.

Как пишут украинские телеграм-каналы, запрет на это является указанием МВФ. Экс-президент Петр Порошенко, пользуясь возможностью нарастить свой рейтинг, хочет использовать резервы НБУ для выплат боевикам. Однако МВФ запрещает их трогать. Порошенко это знает, но будет разгонять эту тему для удара по рейтингу Зеленского. Выплаты все же могут вернуть, но после девальвации гривны.

Проблема выплат боевикам на Украине поднята для успешного контрнаступления.


Теги: украина, всу, выплаты



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