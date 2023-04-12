12 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Mash: Орбакайте и ее старшего сына просят проверить на предмет финансирования ВСУ

Певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова просят проверить на предмет финансирования ВСУ. С таким заявлением в Следственный комитет обратилась Ассоциация патриотических сил Юга России, пишет Mash.

По словам общественников, дочь Аллы Пугачевой проживает в США, а в Россию приезжает, только чтобы заработать денег, сообщает телеграм-канал.

Также, как заявляют в ассоциации, Орбакайте выступает на сцене в цветах украинского флага, а во время мобилизации помогла сыну уехать и получить ПМЖ в США.

Общественники написали заявление в СК, попросив в случае подтверждения финансирования ВСУ артисткой изъять у нее квартиру в центре Москвы, которая досталась ей от Пугачевой.

Напомним, после начала СВО Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. В сентябре прошлого года телеведущего признали иноагентом. По данным Минюста, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

В том же месяце ряд Telegram-каналов сообщил о проверке, которую якобы правоохранительные органы проводили в отношении Пугачевой. Перед этим певица в соцсетях попросила признать ее иноагентом.

Теги: кристина орбайкате, никита пресняков, финансирование всу



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