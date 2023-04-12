12 Апреля 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Зюганов призвал Путина не драпировать Мавзолей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не драпировать Мавзолей Ленина на День Победы.

Он подчеркнул, что 7 ноября 1941 года Иосиф Сталин провожал уходящих на фронт солдат с Мавзолея. 24 июня 1945 года на Параде Победы ветераны войны бросили двести знамен немецко-фашистской армии к подножию Мавзолея. Победа в Великой Отечественной войне неразрывно связана с советским руководством и советской идеологией.

"Драпировка Мавзолея Ленина заключает в себе абсолютно порочный символизм. Празднование Дня Великой Победы мы должны рассматривать как важнейший акт сплочения народа. Позорная практика маскировать Мавзолей Ленина разлагающе разрушительна и нетерпима", - пишет Зюганов.

Историк Андрей Фурсов тоже возмущен тем, как отмечается День Победы.

"Советская победа отмечается так, чтобы советскость максимально затереть. Ни разу не упоминается имя верховного главнокомандующего Сталина, драпируется Мавзолей. И получается так: Парад Победы - это власть как бы подмигивает народу, а с другой стороны - задрапированный Мавзолей, Сталина мы не помним - она подмигивает Западу. Флаг должен быть один - красный, Мавзолей не должен быть задрапирован, а на Мавзолее должен стоять портрет Сталина. Вот так нужно праздновать праздник 9 Мая", - сказал Фурсов.
 

Теги: мавзолей, День Победы, 9 мая, Геннадий Зюганов, Владимир Путин



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