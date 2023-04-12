Киевские власти попали с контрнаступлением в ловушку, - политолог

Крымский политолог Денис Батурин полагает, что киевские власти попали в ловушку с планами по организации контрнаступления в новых регионах России.

По его словам, ВСУ к этому не готовы, но к этому шагу их подталкивает Запад, сказал РИА Новости Батурин.

Если контрнаступление провалится, киевские власти могут лишиться не только поддержки (например, финансовой) со стороны западных стран, но и потерять часть своих территорий, на которые нацелилась, например, Польша, считает он.