12 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото:Накануне.RU

Российские военные нашли 240 субстанций с вирусами в четырех биолабораториях на Украине

Российские военные исследовали и продолжают исследовать 240 субстанций-образцов, обнаруженных в четырех биолабораториях, которые на территории Украины ранее разместили, предположительно, США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, речь идет об образцах в том числе с сибирской язвой и холерой. Кириллов заверил, что в России есть вакцины и лекарства против этих заболеваний, поэтому специальных мер реагирования на эти "находки" не требуется.

Кириллов добавил, что сами биологические военные технологии на основе этих образцов и субстанций американцы разрабатывают не на Украине, а в США.

Теги: биолаборатории, игорь кириллов, образцы, вирусы



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