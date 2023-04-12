В доме учителя музыки из Кузино, обвиняемого в педофилии, нашли диски и литературу с порнографией

В доме учителя музыки Е. из свердловского поселка Кузино, задержанного по подозрению в педофилии, нашли диски и литературу с порнографией. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местных жителей. Они же считают, что мужчина мог записывать свои извращения и после продавать записи.

"Я так и подумала, что оклеветали. А потом стали говорить эти доказательства, что следователи приезжали к пострадавшим, - рассказывает местная жительница. - И в Новой Утке он работал - его тоже оттуда попросили, что и там были случаи. До этого, говорят, в садике работал - тоже уволили. На нашей улице он был, часто приезжал на машине с этими мальчиками, общался. Сядут в машину где-нибудь подальше за забором, остановятся и в машине о чем-то беседуют. Часто проходил по нашей улице с каким-нибудь мальчиком вместе".

Напомним, 32-летнего Е. обвиняют в растлении шести мальчиков от 9 до 12 лет. По версии следствия, преследование детей со стороны педагога длится с 2018 года. С некоторыми педофил совершал действия развратного характера, с другими вел интимную переписку, а еще двух мальчиков якобы заставил заниматься друг с другом сексом. Вчера, по информации Baza, в отношении педофила-музыканта возбудили два уголовных дела по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В свою очередь бабушка учителя опровергает все слухи, которые уже успели распространиться по поселку.

"Я не верю никому. Нет! Он у нас общительный вообще был парень. Мы сами не знаем, что случилось. Сидит уже четвертый месяца. Вот 15-го будет четыре месяца, как его забрали в декабре. Водил мальчиков на музыку. Музыка у него была с ребятами. Их ходило-то четверо мальчишек. Прежде чем заниматься музыкой, он их напоит чаем, и к нему все тянулись", - рассказала бабушка подозреваемого.

В СКР и ГУ МВД по Свердловской области дело пока не комментируют.